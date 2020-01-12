Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu bir İtalyan gemisine el koydu

Libya Ulusal Ordusu kuvvetleri, UMH'ye ait bir limana doğru hareket eden bir İtalyan gemisine el koydu.

Libya'da İtalya ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait Misrata limanına doğru hareket eden İtalya bandıralı bir gemi Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu güçlerince durduruldu.

Ulusal Ordu'nun donanmasından Ali as-Sabit "Bir Ulusal Ordu gemisi, İtalyan gemisini Misrata ve Homs limanlarına girme yasağına uygun olarak yolunu değiştirmeye ve Bingazi'ye gitmeye zorladı. Gemi mürettebatı şu anda gemi aranırken sorgulanıyor." dedi.

As-Sabit, İtalyan gemisinin ticari bir gemi olduğunu da sözlerine ekledi. Yetkiliye göre, Ulusal Ordu, şüpheli veya yasadışı bir şey bulmaması durumunda Bingazi'de yükünü boşalttıktan sonra gemiyi serbest bırakacak.

Daha önce, Libya Ulusal Ordusu Misrata ve Homs limanlarını kullanma konusunda uyarıda bulunmuştu, ancak UMH, şehirlerin kendi kontrolünde olduğunu ve gemilerin herhangi bir engelle karşılaşmadan limanlara girebileceğini söylemişti.