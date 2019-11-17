Çin Ticaret Bakanlığı: ABD ile ticaret anlaşmasının ilk aşaması görüşüldü

Çin ve ABD'nin baş ticaret müzakerecilerinin yeni bir ticaret anlaşmasının ilk aşaması üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in gerçekleştirdiği görüşme talebi ABD'den geldi.
Bakanlık açıklamasında "Taraflar, ticaret anlaşmasının birinci aşamasına ilişkin birbirlerinin temel kaygıları hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler ve yakın temasta kalmaya karar verdiler" denildi.
Haziran 2018'den bu yana, iki ülke arasında ticaret savaşını sonlandırmaya yönelik, başarısızlıkla sonuçlanan müzakereler gerçekleştiriliyor.