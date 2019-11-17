Çin Ticaret Bakanlığı: ABD ile ticaret anlaşmasının ilk aşaması görüşüldü

Çin ve ABD'nin baş ticaret müzakerecileri olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yeni bir ticaret anlaşmasının ilk aşaması üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.