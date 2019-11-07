Çin: ABD ile tarifeleri aşamalı olarak kaldırmak için anlaştık

Çin Ticaret Bakanlığı ABD ile ek gümrük vergilerini aşama aşama karşılıklı olarak kaldırma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

ABD ile Çin arasında aylardır süren ticaret geriliminde ek gümrük vergilerinin aşamalı olarak kaldırılması için bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Fıng, bugün Pekin’de düzenlediği basın toplantısında ek gümrük vergilerinin kaldırılmasının bir anlaşmaya varılması için önemli bir koşul olduğunu belirttti.

Bakanlık sözcüsü iki ülke arasında ek gümrük vergilerinin eş zamanlı olarak kaldırılmasının ticaret geriliminde varılacak anlaşmanın ilk aşaması olacağını söyledi.

Gao “Ticaret savaşı tarifelerle başladı ve tarifelerin iptal edilmesiyle bitmeli” dedi.

Çinli sözcü eş zamanlı iptali konusunda ABD ile anlaşıldığını belirttiği ek gümrük vergilerinin hangi ürünleri kapsadığına ve zamanlamaya ilişkinse ayrıntılı bilgi vermedi.

Sözcü geçen iki hafta içinde yapılan müzakerelerde iki ülkenin ek tarifelerin aşamalı olarak iptal edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önümüzdeki haftalarda bir araya gelebilecekleri belirtiliyor.

Çin ile ABD arasında 18 ayı geride bırakan ticaret gerilimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın mart ayında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ek tarifelerle başlamıştı.

