Çin: Pompeo’nun açıklamaları son derece tehlikeli

Çin Dışişleri, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun 'özgürleşmiş Çin görmek istiyoruz' açıklamalarına tepki göstererek 'son derece tehlikeli' ve 'provokasyon girişimi' olarak değerlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gıng Şueng, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Çin Komünist Partisi’yle ilgili açıklamalarını “son derece tehlikeli” ve “provokasyon” olarak değerlendi.

Çin Dışişleri Sözcüsü bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pompeo’nun Çin halkı ile Çin Komünist Partisi arasında bir karşıtlıktan yola çıkarak provokasyon girişiminde bulunduğunu söyledi.

Pompeo’nun açıklamalarını “tamamen ideolojik önyargı” olarak niteleyen Gıng “Çin halkı ile Çin Komünist Partisi’ni birbirinden ayırmak tüm Çin halkına karşı bir provokasyondur ve kaybetmeye mahkumdur” dedi.

Gıng “Pompeo’nun yorumları son derece tehlikelidir ve ABD Dışişleri Bakanı konumuyla bağdaşmamaktadır” dedi.

'ÖZGÜRLEŞMİŞ ÇİN İSTİYORUZ' DEMİŞTİ

Pompeo 31 Ekim’de yaptığı açıklamada “Çin Komünist Partisi, mücadeleye ve uluslararası egemenliğe odaklanmış Marksist-Leninist bir parti. Biz bunun tam tersini istiyoruz. Biz kendi halkı ve komşularıyla barış içinde müreffeh, özgürleşmiş bir Çin görmek istiyoruz” demişti.

BERLİN DUVARI'NIN YIKILMASINI KUTLADI, RUSYA VE ÇİN'İ HEDEF ALDI

Öte yandan Pompeo bugün emperyalizmin kutladığı Berlin Duvarı’nın yıkılmasının yıldönümünü arifesinde Berlin’de yaptığı yazılı açıklamada yine Rusya ve Çin’i hedef aldı.

Pompeo “özgür ülkeler” diye nitelediği Batı ülkelerinin Çin, Rusya ve İran hükümetlerinin “tehditleri”ne karşı önlem alması gerektiğini ileri sürdü. Pompeo ABD ve müttefiklerinin “1989’da çok zor elde etmiş oldukları şeyi savunmaları” çağrısında bulundu.

Pompeo açıklamasında Çin’in Bir Kuşak Bir Yol ve 5G projeleri ile Rusya’nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesini hedef aldı. Pompeo, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” açıklamasını ise “velvele” diye yorumladı.