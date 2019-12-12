AB'den 100 milyar avroluk iklim paketi

AB iklim değişikliği ile mücadele için 2050 yılına kadar 100 milyar avroluk fon ayırmayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 1 Aralık'ta göreve başlayan yeni Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı Yeşil Anlaşma adını verdiği iklim değişikliğiyle mücadele paketini açıkladı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, von der Leyen AB'de 2050 yılına kadar karbon emisyonunun "mümkün olduğunca azaltılması" amacıyla 100 milyar avroluk fon ayırmayı planlıyor.

Von der Leyen, Komisyon'un 100 milyar avroyu "fosil yakıt kullanımını azaltmayı hedefleyen yatırımlar" için tahsis edeceğini kaydetti ve bu paketin "Avrupa'nın yeni büyüme stratejisi" olduğunu belirtti.

Von der Leyen'in teklifi perşembe günü üye ülkelerin temsilcileri arasında görüşülecek. Ancak kömüre bağımlı Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin bu pakete direnmesi bekleniyor.