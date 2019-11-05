ABD Paris İklim Sözleşmesi'nden çıktı

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Paris İklim Sözleşmesi'nden çıktığını resmen Birleşmiş Milletler'e bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin 2017 yılında imzalanan anlaşmadan çıkma kararının bugün BM'ye sunulduğunu söyledi.

Pompeo, "ABD, bugün Paris İklim Sözleşmesi'nden çıkışı sürecini resmen başlattı. Anlaşmalara uygun olarak ABD, BM'ye konuyla ilgili resmi tebligatı sundu. Sözleşmeden çıkış, tebligatın resmen sunulmasının ardından bir yıl sonra gerçekleşecek." dedi.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 4, 2019

Pompeo, ülkesinin sözleşmeden çıkacak olmasına rağmen uluslararası ortaklarıyla küresel ısınmayla mücadeledeki çalışmalarının süreceğini söyledi.

Amerikalı Başkan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca iklim değişikliğini hurafe olarak tanımlamıştı.

Trump 1 Haziran’da, istihdamı baltaladığı ve ülke ekonomisine zarar vereceği gerekçesiyle Paris Anlaşması’ndan çekileceklerini duyurmuştu.

“Anlaşmanın iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD’ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını” savunan Trump, anlaşmanın Amerikan ekonomisine 3 trilyon Dolar ve 6,5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

ABD'nin sözleşmeden çıkışı gelecek seçimlerin ardından 4 Kasım 2020'den sonra gerçekleşecek.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?

Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir anlaşmadır. Anlaşma 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açılmıştır ve yeterli sayıda üye ülkenin imzalamasının ardından 4 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

ANLAŞMADA 191 ÜLKENİN İMZASI VAR

Anlaşma 191 üye ülke tarafından imzalanması bakımından, dünya tarihinde iklim değişikliği ile ilgili en geniş kabul görmüş anlaşma olma özelliğine sahiptir.