ABD Paris İklim Sözleşmesi'nden çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin 2017 yılında imzalanan anlaşmadan çıkma kararının bugün BM'ye sunulduğunu söyledi.

Pompeo, "ABD, bugün Paris İklim Sözleşmesi'nden çıkışı sürecini resmen başlattı. Anlaşmalara uygun olarak ABD, BM'ye konuyla ilgili resmi tebligatı sundu. Sözleşmeden çıkış, tebligatın resmen sunulmasının ardından bir yıl sonra gerçekleşecek." dedi.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 4, 2019