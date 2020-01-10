ABD ve NATO'dan aynı açıklama: Ukrayna uçağını İran düşürmüş olabilir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo art arda yaptıkları açıklamalarda 'İran'ın Ukrayna uçağını düşürdüğüne ilişkin haberlere inanmamak için bir sebep olmadığını' ileri sürdü. Pompeo ayrıca yeni yaptırımlar açıkladığı İran'da, uçağın düşmesiyle ilgili bilgi verenlerin yaptırımlardan muaf tutulacağını söyledi.

İran’ın başkenti Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını İran hava savunma sistemlerinin "düşürmüş olabileceğine" ilişkin ABD medyasında çıkan haberler resmi ağızlardan dile getirilmeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg art arda yaptıkları bu yöndeki açıklamalarda aynı ifadelere yer verdi.

NATO Genel Sekreteri, sözkonusu haberlere “inanmamak için bir sebep olmadığını” söylerken İran’a “şeffaf ve titiz, eksiksiz bir soruşturmaya tümüyle katılması ve katkıda bulunması” çağrısı yaptığı söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da düzenlediği basın toplantısında “Ukrayna yolcu uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair haberlere inanmamak için sebep yok, İran'ın tam işbirliğiyle tüm olguları ortaya koyan kapsamlı soruşturmaya ihtiyacımız var. Soruşturma sonuçlarını aldıktan sonra bütün dünyanın gereken adımları atacağını düşünüyoruz” dedi.

İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR: 17 KURUM ve 8 KİŞİ

Pompeo İran’a yeni yaptırımlar getirildiğini de açıklarken, uçağın düşmesiyle ilgili bilgi veren kişi ya da kurumların yaptırımlardan muaf tutulacağını söyledi.

Toplantıda konuşan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin İran’a yönelik yeni yaptırımların 17 kurum ve 8 kişiye uygulandığını açıkladı. Yaptırımlar İran’la tekstil ve enerji alanında ticaret yapanlarla çelik ve demir sektöründeki kurumlara yöneltildi. Yaptırım listesine alınan kişiler arasında İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şemhani, İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Rıza Aştiyani da bulunuyor.

POMPEO 'ELİ KULAĞINDA' SÖZÜNÜ AÇIKLAYAMADI

Pompeo, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin çok sayıda ABD Büyükelçiliğine saldırı planladığını ileri sürdü ancak bu saldırıların zamanına ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını da kabul etti. Daha önce yaptığı açıklamada Süleymani’nin “eli kulağında” bir saldırı hazırlığında olduğunu ileri süren Pompeo, bunun ne anlama geldiğini soran gazetecilere “Bu gerçekleşecekti” diye yanıt verdi.