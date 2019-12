ABD ile Çin ticaret görüşmelerinde ön anlaşma sağladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret müzakerelerinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı. 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışı anlaşma gereği iptal edildi. İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler!" açıklamasında bulundu.

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019