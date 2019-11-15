11 Eylül'den sonra ABD'nin savaşlarında 800 bin kişi öldü

ABD'nin 11 Eylül sonrasında işgal ve saldırılar için harcadığı para 6 trilyon dolar oldu. Bu saldırılarda en az 800 bin kişi hayatını kaybetti.

Watson Enstitüsü ile Brown Üniversitesi'nin ortak çalışmasına göre Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2001 yılından bu yana dünyanın farklı yerlerindeki savaş ve çatışmalara 6 trilyon dolar harcadı.

Rapora göre söz konusu çatışmalarda 800 bin kişi hayatını kaybetti. Raporda "2001'in sonlarından itibaren 2020 yılı bütçesi de dahil, ABD savaşlara ve çatışmalara 6,4 trilyon dolar harcadı" denildi.

Euronews'in haberine göre, harcamaların yaklaşık 1 trilyon dolarını, hükümetin savaşlara katılan askerlere olan mali yükümlülüğü teşkil ediyor.

Rapora göre savaşlarda sivil, savaşın yaşandığı ülkenin güvenlik güçleri, ABD askeri dahil son 18 yılda 800 bini aşkın kişi öldü.

Rapora Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Yemen ve 'diğer' kategorisindeki savaşlar eklendi. Bunun yanı sıra aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkedeki operasyonlarda yaşanan kayıplar da yer aldı.

11 Eylül sonrası harcanan 6.4 trilyon dolarlık maliyet sadece savaşlara harcanan ödemeler değil. Bunun içinde yurt dışındaki operasyonlar, askerlerin sağlık harcamaları gibi giderler de var.

EN AZ 355 BİN SİVİL ÖLÜMÜ

Rapora göre en çok ABD askeri Irak savaşında ölürken Irak işgali sırasında 184 bin ile 207 bin arası sivil hayatını kaybetti. 11 Eylül sonrası ABD'nin dahil olduğu tüm savaşlarda yaşanan sivil ölümü ise 312 ile 335 bin arasında olduğuna dikkat çekildi.