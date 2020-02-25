100 günde neokolonyalizme dönüş: Bolivya’da darbeden sonra atılan adımlar

Latin Amerika Jeopolitik Strateji Merkezi tarafından yayınlanan bir analizde, ABD destekli darbenin ardından başa geçen Añez yönetimiyle Bolivya’da neoliberalizmin ve neo-kolonyalizmin temellerinin atıldığı kaydedildi

Evo Morales’e karşı düzenlenen darbenin ve Senatör Jeanine Añez’in kendisini başkan ilan edişinin ardından, Morales’in partisi Sosyalizme Doğru Hareket’e (MAS) ve And halklarına karşı sürdürülen ‘şiddetli baskı’nın 100. günü geçtiğimiz hafta geride bırakıldı.

Latin Amerika Jeopolitik Strateji Merkezi’nin (CELAG) web sitesinde yayınlanan bir analizde, Añez rejiminin, ‘Bolivya’da neoliberalizmin ve neo-kolonyalizmin temellerini attığı’ belirtildi.

Bölgedeki siyasi olayların soruşturulmasına odaklanan kurum, yönetimini geçici hükümet olarak adlandıran Añez'in, anlaşmayı bozduğunu ve 3 Mayıs'ta yapılacak seçimler için kendisini başkan adayı olarak sunduğunu da vurguladı.

MAS'A KARŞI BASKI

‘Jeanine Añez yönetiminin ilk 100 günü’ başlıklı yazıda, ‘barışın gerekliliği' bahanesiyle Añez ve ekibinin eski MAS yetkililerine karşı karanlık bir adli baskı başlattığı vurgulandı.

Bu baskı, Mayıs ayındaki genel seçimlerde MAS’ın yeniden ayağa kalkmasını engellemek için çoğu durumda hukukun en temel kurallarını bile çiğneyerek gerçekleştiriliyor.

Yapılan analize göre, Morales yönetiminden ve onların ailelerinden 5 binden fazla kişinin tamamıyla keyfi soruşturmaların kurbanı olduğu belirlendi.

Çalışmada, Áñez’in Bolivya halkının geniş bir çoğunluğunun desteğini sağlamak için dini sembolleri, örneğin “Tanrı Saray’a döndü” imajı için İncil’i kullandığı belirtildi.

ABD'YLE UYUM

Dış politikada, fiili hükümet ülkeyi hızla ABD mandası çizgisine getirdi. ABD ve İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden kurdu. USAID (Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı) gibi işbirliği ajanslarına izin vererek, ALBA (Latin Amerika için Bolivarcı İttifak) ve UNASUR (Güney Amerika Uluslar Birliği) gibi bölgesel dayanışma örgütlerinden çıkıldı.

Bununla birlikte, Küba, Venezula, Meksika, Arjantin ve İspanya gibi ülkelere karşı düşmanca bir diplomasi yürütüldü.

İç politikada ise çatışmalardan kaçınmak için, sendikalarla müzakereler yürütüldü, kamuda çalışanların büyük bölümü aynı pozisyonlarında tutuldu; fakat bunlarla birlikte muhalif basın özellikle de geniş kitlelere yayın yapan radyo istasyonları baskı altına alındı.

NEOLİBERALİZME DÖNÜŞ

Ekonomik konularda ise Áñez, MAS’ın seçimleri kazanamaması halinde, ülkeyi neoliberal dönüşüme uygun bir hale getirmek için gerekli adımları attı.

Analize CELAG'ın web sitesinden ulaşılabilir.