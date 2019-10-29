Patron örgütünden Akar’a ‘harekat’ teşekkürü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün bakanlıkta patron örgütü TOBB’un yönetimini ağırladı. TOBB yöneticileri harekat için Akar’a teşekkür edip, ’yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin’ kullanılmasından duydukları memnuniyeti bildirdi. Akar ‘Ne kimsenin toprağında gözümüz var ne de haksız kazanç peşindeyiz’ iddiasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler bugün bakanlıkta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı’nı ağırladı.

Patron örgütü temsilcileri “Barış Pınarı Harekatı” nedeniyle Akar ve Güler’i kutlarken, harekatta “yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin” kullanılmasından dolayı memnuniyetlerini bildirdi.

Bakan Akar ise “Ne kimsenin toprağında gözümüz var ne de haksız kazanç peşindeyiz” iddiasında bulundu.

Görüşme sırasında yaptığı açıklamada Akar, TSK’nin Suriye’de kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanladı ve TSK’nin IŞİD’e karşı savaşmadığına dair yapılan yorumlar için “Bu, yalanın da alçaklığın da dibidir" diye konuştu.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Patron temsilcilerine harekata gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden Akar, “Ne kimsenin toprağında gözümüz var ne de haksız kazanç peşindeyiz. Yapmaya çalıştığımız şey hudutlarımızın, halkımızın güvenliği, ülkemizin birliği ve bütünlüğü. Ülkemizin hemen dibinde bir oluşum içindeler. Bu terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik. Aynı zamanda herkesin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu de tekrar tekrar vurguladık" diye konuştu.

Akar "Batı basınında yer alan ‘insani kriz’ ifadeleri de gerçeği yansıtmamakta. Orada güvenlik sağlandı, sağlık, yiyecek, su gibi temel ihtiyaçlar veriliyor, AFAD, Kızılay gidiyor, ulaşım açık. İnsani kriz nerede? Olmayan bir şeyi suni bir şekilde gündeme getirip insanların kafasını karıştırıyorlar" diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU: 190 ÜLKEYE 4 DİLDE MEKTUP YAZDIK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu harekatı başından beri desteklediklerini ve 190 ülkedeki muhataplarına 4 dilde mektup yazdıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu “Buradaki bütün meslek örgütleri olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de buradaki arkadaşlarımla her milli davada, mücadelede olduğu gibi devletimizin yanında, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri de “ülkenin onuru” diye nitelendirdikleri harekatta “yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin kullanılmasından da duydukları memnuniyeti” belirttiler.