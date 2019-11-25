'Müge Anlı 'Rabia Naz olayını' çözdük dedi, baskı nedeniyle bir şey yapamadıklarını söyledi'

Giresun'un Eynesil İlçesi'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Müge Anlı'nın kendisini arayarak olayı çözdüklerini söylediğini ancak baskı nedeniyle bir şey yapamadıklarını ilettiğini dile getirdi.

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Müge Anlı ve ekibinin olayı çözdük diyerek kendisine müjde verdiğini ancak baskı nedeniyle bir şey yapamadıklarını söylediğini aktardı.

Şaban Vatan, “Şaban abi biz bu olayı çözdük dediler. Sonra bir telefon geldi. Görüştüğüm kişinin yüzü asıktı, ne olduysa apar topar geri döndüler. Müge Anlı bana, biz baskıya maruz kaldık. ATV’nin en üstünden telefon geldi, binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz açıklaması yaptı” dedi.

Vatan, "Savcı bana Müge Anlı'yla falan hiçbir şekilde bağlantı kurmadık, zaten dosya şüpheli ölüm dedi. Neden yalan konuştunuz? Ben daha sonra Müge Anlı hanımla irtibata geçtim. İtiraf etti. Biz bir baskıya maruz kaldık ATV'nin en üstünden telefon geldi, binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz dedi" diye konuştu.