Adli Tıp Rabia Naz'ın tırnağındaki dokuların DNA uyuşmasını açıkladı

Trabzon Adli Tıp Kurumu, Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporundaki sol el tırnağında yabancı birine ait DNA'ya rastlanmadığını, bulunan erkek DNA’sının baba Şaban Vatan ve kardeşi Yaşar Mert Vatan’a ait olduğunu açıkladı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu, Giresun’un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporundaki sol el tırnağında yabancı birine ait DNA'ya rastlanmadığını, bulunan erkek DNA’sının baba Şaban Vatan ve kardeşi Yaşar Mert Vatan’a ait olduğunu açıkladı.

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 20 Kasım 2019 tarihli raporda, “Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen mavi renkli kolsuz yelekten tarafımızca 4B şeklinde numaralanıp alınan 1 adet örnekten elde edilen karışık otozomal DNA profili, Yaşar Mert Vatan'a ait otozomal DNA profili içerdiği, ancak Şaban Vatan ve Atika Vatan'a ait DNA profillerini ise içermediği tespit edildi. Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen sol el 1 adet tırnak örneğinden elde edilen karışık otozomal DNA profilinin, Yaşar Mert Vatan ve Şaban Vatan'a ait otozomal DNA profillerini birlikte içerdiği, ancak Atika Vatan’a ait DNA profilini ise içermediği tespit edildi” denildi.

Naz'ın adli tıp raporuna göre, tırnaklarında erkek DNA'sı çıkmış, Baba Şaban Vatan, ''Tırnak arasından DNA çıkması, bir mücadele vermeye çalışmış olduğunu gösteriyor. Avukatımız da aynı tespiti yaptı. Bugün akşamüzeri şok oldum, kesin delil varken neden üzerine gidilmedi?'' demişti.

DNA tespit edilmesinin basına yansıması sonrası Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım’da yazılı açıklama yapılmıştı.