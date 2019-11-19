Rabia Naz soruşturmasında görevli polis: Yüksekten düşme ama intihar değil

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada görevli olan polis, kaza değil yüksek düşme yaşandığını ama olayın intihar olmadığını düşündüğünü söyledi.

Rabiz Naz'ın ölümünün araştırılması için emniyette kurulan 5 kişilik özel ekipteki polis Hüseyin Emir, TBMM Rabia Naz Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, "Şüpheli gördüğümüz konular üzerinde üç şahıs hakkında üç ay dinleme tedbiri uyguladık, 130 kişinin ifadesini aldık. Her şahıs farklı beyanlarda bulunuyor. 33 kişinin HTS kayıtlarını istedik. ‘Çatıda kimse yoktu’ diyen Emine Cebeci’nin ifadesine bakıp, HTS’sini incelediğimizde o saatte evin içinde. Mürsel Küçükal’ın iki defa ifadesini aldık" diyen Emir, "Hakkında iddialar bulunan Doblo aracı tespit ettik, bağımsız bir firmaya incelemeye gönderdik. Aracın tamamıyla orijinal olduğunu, boya, işlem yapılmadığını kamerayla belirledik. Bizim tespit yaptığımızı öğrendikten sonra aracın rengini beyaza çevirdi" ifadesini kullandı.

Veriler, raporlar ve tanık ifadesi göz önüne alındığında, yüksekten düşme kanaatinin ortaya çıktığını söyleyen Emir, "Yüksekten düşme kanaati sonrası intihar mı etti, kazayla mı düştü, bunu da araştırdık. Biz intihar ya da diğer konuda yorumda bulunmadık raporda. Şahsen söyleyelim, intiharla ilgili benim hiçbir düşüncem olmadı. Düştü iddialarıyla ilgili uygulama yapıldı, çuval atıldı verandaya. O raporda fizik uzmanımız, 'Daha geri gidip atlayabilir' yorumunu yapıyor. Çantayı üç kişi buluyor. Çantanın yerinin ilk bulanlar tarafından değiştirilmiş olabileceği kanaati var" dedi.