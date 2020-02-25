İnce'den 'Selin Sayek Böke' ve 'kurultay' açıklaması: Bu yönetim bitmiştir

CHP'li Muharrem İnce, kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir önceki CHP kurultayında aday olan ve 415 oy alan Muharrem İnce, partisinin 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak kurultayına ilişkin konuştu.

"Tek adaylı il seçimlerinden çok adaylı kurultay çıkmaz. Bunun adı ‘demokrasicilik oyunu’ olur" diyen İnce, CHP Genel Merkezi'nin desteklediği adayların kaybettiğini söylerken, "Bu demektir ki, CHP’lilerin gönlünde bu yönetim bitmiştir. AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez" dedi.

İnce'nin değerlendirmesi şöyle:

Çanakkale’de genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek’in, Ordu’da genel başkan yardımcısı Seyit Torun’un, Sakarya’da grup başkanvekili Engin Özkoç’un, Denizli’de genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer’in, Manisa’da grup başkanvekili Özgür Özel’in desteklediği adaylar kaybetti. İzmir’de aslında Tuncay Özkan’ın desteklediği aday da kaybetti. Çünkü salt çoğunluk yoktu. 611 delegenin oy kullandığı seçimde tek aday olan Deniz Yücel’e 253 oy çıktı. Bu demektir ki, partililerin gönlünde MYK bitmiştir. Bu demektir ki, CHP’lilerin gönlünde bu yönetim bitmiştir. AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez. Antalya’da ikili yarış oldu. Genel Merkez’in adayı kaybetti. (Antalya il kongresinde Ahmet Kumbul’la yarışan Nusret Bayar 335 oy alarak seçimi kazandı.) Ankara’da Ayhan Yalçınkaya’ya oyun oynanmasaydı seçimi kazanmıştı. İzmir’de Cüneyt Oğuz’a verilen imzalar son anda yapılan müdahalelerle çektirilmeseydi, Cüneyt Oğuz kazanmıştı. Burada önce kurultayın meşruiyetini tartışmamız lazım. Bu, vicdanlarda meşru değil.

SELİN SAYEK BÖKE AÇIKLAMASI

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Muharrem İnce, Selin Sayek Böke ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşmazken, “Adaylık düşünen arkadaşlar var. Birçok CHP’li bu durumdan hoşnut değil” dedi.