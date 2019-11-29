Eskişehir’de suya yüzde 60 zam yapıldı

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde suya yüzde 60 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ESKİ) Genel Kurul toplantısının Kasım ayı ikinci birleşiminde, 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere, suya yüzde 60 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

ESKİ'nin 2020 yılı bütçesi ve performansının da görüşüldüğü mecliste, kurumun bütçesi de 370 milyon TL olarak belirlendi.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Önder 2014'ten 2019'a kadar geçen 5 yılda suya toplamda yüzde 20 zam yapıldığını söyleyerek, "5 yılda elektriğe yüzde 77, doğalgaza yüzde 80, akaryakıta yüzde 52, asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldı. Bizim yaşam kaynağımız suya yüzde 20 zam yapıldı" dedi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

CHP Başkan Vekili Aydın Ünlüce ise yapılan yüzde 60 zamdan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Yapılan zammı ülkede yaşananlardan ayrı tutmak imkansız. 2014-2019'da yapılması gereken normal artış yapılamamıştır. Şimdi hem yatırımlarını yapmak hem de Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımını fonlamak için böyle bir artış yapıldı. Aslında CHP ve Başkan Yılmaz Büyükerşen'e daha fazla zam talebi geldi. Ancak hem başkan, hem CHP grubu böyle bir ortamda daha fazla zam yapılmasını istemedik ama gerçekten çok üzgünüz. Yüzde 60 olması gerçekten üzdü ama Türkiye ekonomisinden bağımsız düşünmek imkansız. Güle oynaya yapılmış bir zam değil."

AKP'li Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ise "Bugün metreküpü 2,75 TL olan suyun fiyatı 4,85 TL'ye yükseltilmek istenmektedir. Herhalde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır. Tabii tüketici suyu 4,85 TL'ye değil, buna yüzde 8 KDV ve 0,39 TL ÇTV eklenince yeni fiyat 5,63 TL’den alacaktır. Bu durum insaf ölçüsüne uymamaktadır" dedi.