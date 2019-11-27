Elektrik zammı yargıya taşındı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 14,9 oranındaki zammı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik fiyatlarına yüzde 14.9 oranında zam yapılmasına ilişkin kararını, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde, son 2 yılda yapılan zamların, elektrik arz fazlasına rağmen elektrik üretim dağıtım maliyetlerinin tüketicilere gereğinden fazla yansıtıldığı, elektrik üretim, iletim ve dağıtımının kamusal hizmet niteliğinin göz ardı edildiği ve kamu yararının gerçekleşmediğini gösterdiği vurgulandı.
Dava dilekçesinde özetle şu unsurlara yer verildi:
- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği Kurum, elektriği yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli olarak sunmakla yükümlüdür. Ancak mevcut tabloda tüketiciye yüksek maliyetli ve düşük kaliteli elektrik sunumu söz konusudur.
- Aynı kanunun 17. maddesinde yer alan tarifelerin, ilgili tüzel kişi tarafından Kurulca belirlenen usul ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek şekilde hazırlanacağına dair hükmüne de aykırılık söz konusudur. Kurul kararı açık ve ayrıntılı olmamakla tüketicinin bilgi alma hakkını ihlal edici niteliktedir.
- EPDK zam artış gerekçesi olarak maliyet bileşenlerinde oluşan artış demiş, ancak bu artışın neden kaynaklı olduğunu açıklamamıştır. Kurum kararları sonuç doğurucu her idari işlem gibi gerekçeli olmak zorundadır. Karardan etkilenenlerin anlayabileceği, ortalama bir tüketicinin anlamlandırabileceği ve denetleyebileceği içerikte olmak zorundadır. Artışa yol açan maliyet kalemlerinin nasıl hesaplandığı, tarife değişiklik önerisinin nereden geldiği, hangi ihtiyaçlar üzerinden değerlendirildiği belirtilmemiştir. Kurul kararı yeterli, açık ve denetime elverişli gerekçe içermemektedir.
- Söz konusu artış gerçek maliyet rakamlarını yansıtmamakta olup, elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılarak, mevcut enerji kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, kayıp kaçakların azaltılması kamusal sorumluluktur. Elektrik kullanımı zorunlu tüketim kapsamında olup arz fazlası elektrik üretimi gerçeği de dikkate alınarak yurttaşların ağır fatura bedelleri ile karşı karşıya bırakılmaması Anayasa`nın sosyal devlet ilkesi gereğidir.