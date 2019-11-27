Elektrik zammı yargıya taşındı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 14,9 oranındaki zammı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik fiyatlarına yüzde 14.9 oranında zam yapılmasına ilişkin kararını, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde, son 2 yılda yapılan zamların, elektrik arz fazlasına rağmen elektrik üretim dağıtım maliyetlerinin tüketicilere gereğinden fazla yansıtıldığı, elektrik üretim, iletim ve dağıtımının kamusal hizmet niteliğinin göz ardı edildiği ve kamu yararının gerçekleşmediğini gösterdiği vurgulandı.

Dava dilekçesinde özetle şu unsurlara yer verildi: