Son iki yılda 7 kere zam yaptılar: 100 TL ödediğiniz elektriğe artık 175, 71 TL ödeyeceksiniz

Elektrik fiyatlarına yüzde 14,9 zam yapıldı. Son iki yılda yapılan 7 zamla bir yılda elektrik fiyatındaki artış yüzde 56.91'a ulaştı. Aralık sonu itibariyle 100,00 TL sabit elektrik gideriniz varsa bu rakam son zamla birlikte 175,71 TL olmuş durumda.

Elektrik fiyatlarına yüzde 14,9 zam yapıldı.

2018 ve 2019 yılları arasında elektrik fiyatlarına 7 kere zam yapıldı. 2019 yılında ise yerel seçimler dolayısı Temmuz ayına kadar fiyatlar sabit kalmıştı. Son zamla birlikte son 2 senede elektriğe yüzde 56,91 oranında zam gelmiş oldu.

Aylık 100 TL sabit elektrik gideri olan bir hanenin ödeyeceği rakam 1 Ocak 2018'deki zamla 108,80 TL oldu. Daha sonraki yüzde 2,89 zamla bu 111,94 TL'ye çıktı. İlk yüzde 9'luk zamla 122,01 TL olurken ikinci yüzde 9'luk zamla 132,99 TL oldu. İlk yüzde 15'lik zamla fatura 152,93 TL'ye yükseldi. Son yapılan yüzde 14,9 zamla da 175,71 TL'ye ulaşmış oldu.

2003 yılından 2019'a kadar elektrik faturasındaki artış yüzde 307. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında elektriğe en çok zam yapan ülke.

ELEKTRİĞE GELEN ZAMLAR

1 OCAK 2018

Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 8.8, sanayi ve ticarethanelerdeki elektriğe yüzde 8.4 zam yapıldı.

1 NİSAN 2018

Elektrik fiyatları ortalama 2.89 zamlandı.

1 AĞUSTOS 2018

Ağustos ayındaki elektrik zammı akşam saatlerinde duyurulmuştu. Buna göre konutlarda yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 olmak üzere elektrik fiyatlarına zam yapılmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş olmuştu.

1 EYLÜL 2018

EPDK elektrik fiyatlarını sanayide yüzde 14, konutlarda ise yüzde 9 artırmıştı. Tarife resmi gazetenin mükerrer sayısında gece yayımlanmıştı. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, 1 Ekim 2018 yerine 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle tarifeleri yenilemişti.

1 EKİM 2018

2018 yılını kapatmadan bu tarihe kadar elektrik fiyatları bir kez daha artırıldı. Meskenlerde kullanılan elektriğe yüzde 9, sanayi için kullanılan elektriğe ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.

1 TEMMUZ 2019

Tekrarlanan İstanbul seçimi sonrası elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 zamlanmıştı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı toplantı neticesinde, kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verilmişti. Doğalgaz için de çift haneli zam yapılacağı tahmin ediliyor.

1 EKİM 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bugün itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi. EPDK'dan yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.

Elektrik zamlarının asgari ücret oranına bakacak olursak yine 100 TL sabit elektrik giderinden günümüze kadar gelen zamlara baktığımızda:

2019 yılında asgari ücret 2.020 TL aylık elektrik gideri 175.71 bunun asgari ücrete oranı %8.69

2018 yılında asgari ücret 1.603 TL aylık elektrik gideri 108.80 bunun asgari ücrete oranı %6.78