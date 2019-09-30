Elektriğe yüzde 14,9 zam yapıldı

Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 14,9 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bugün yaptığı toplantıdan elektriğe zam kararı çıktı. Buna göre yarından geçerli olmak üzere konut, sanayi ve ticarethanelerde elektrik fiyatlarına yüzde 14,9 oranında zam yapıldı.

'TOPTAN' ELEKTRİĞE ZAM YÜZDE 70

Elektriğe, en son 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ’ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, “toptan” olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış 70 oldu.