İstanbul'da suya zam talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada İSKİ'nin suya yüzde 20 zam talebi reddedildi.

İstanbul'da İSKİ'nin suya zam talebi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin bugünkü oturumunda İSKİ'nin suya yüzde 20 zam teklifi gündeme geldi.

İBB Meclis oturumunda CHP ve İYİP tarafından yeni öneride bulunuldu. Öneride ilk kademe olan 0-10 metreküpe kadar kullanımlarda 4 TL'lik birim fiyata zam yapılmaması teklif edildi. Yeni öneri çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu tarafından reddedildi. Zam reddedilerek 2020 yılı Mayıs ayına kadar eski tarifenin uygulanmasına karar verildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, AKP’lilere “Siz zamma hayır demediniz, İSKİ’nin 1.5 milyarlık zararına evet dediniz. Mutlu azınlığa yapılacak zamma hayır dediniz. Mayıs ayına kadar havuzlarınızı bol bol doldurun” diye tepki gösterdi.

