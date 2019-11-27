İSKİ'den su zammı açıklaması

İSKİ'den suya yüzde 80'e varan oranda zam yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada 'Konut 1' tarifesi için 4,00 TL olan 1 metreküp su birim fiyatının yılbaşından itibaren 4,80 TL'ye çıkacağı belirtildi.

İSKİ'den İstanbul'da su zammıyla ilgili yapılan açıklamada, halihazırda "Konut 1" tarifesi için 4,00 TL olan 1 metreküp su birim fiyatının yılbaşından itibaren 4,80 TL'ye çıkacağı belirtildi.

Açıklamada "Bu rakam İstanbul'da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynıdır" denildi.

İstanbul'da su zammıyla ilgili dağıtılan imzasız broşürlerle ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla İstanbulluların tedirgin edildiğini öne süren İSKİ, açıklamasında maliyetlerinde artış olduğunu kaydetti.

Açıklamada "Buna karşın su birim fiyatlarında artış değil indirim yapılmıştır. 1 Ocak'da yüzde 13,5 ve 21 Mayıs'ta yüzde 46'ya varan bir indirim yapılmıştır. İstanbul'da şu an 1 metreküp su fiyatı, konut 1 tarifesinde 4.00 liradır ve bu rakam 2015 yılı Kasım ayı fiyatıyla aynı durumdadır. Aynı tarihte dolar kuru 2,80 lirayken, bugün dolar kuru 5,76 liradır (artış oranı yüzde 34,5). Enerji birim fiyatı ise 2015 yılı Kasım ayında 0,32 lirayken, bugün bu rakam 0,55 liradır. (artış oranı yüzde 71,9)" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan bütçe ile İstanbul'da 1 metreküp su birim fiyatı, konut 1 tarifesi için 4,80 lira olarak belirlenmiştir ve bu rakam İstanbul'da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynıdır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda uygulaması iptal edilen, konut 3 tarifesinin de yeniden yürürlüğe girmesi İSKİ tarafından öngörülmektedir. Böylece 1 ayda 21 metreküpten (ton) fazla su tüketenlerin su birim fiyatları farklı olacaktır. Bu sayede çok tüketenden çok, az tüketenden az ücret alınacak ve bilinçli su tüketimi (su tasarrufu) teşvik edilmiş olacaktır. Dünyanın en başarılı su idarelerinden birisi ve hiçbir kar amacı olmayan bir kamu kurumu olan İSKİ, 2020 yılı su birim fiyatları görüleceği üzere geçtiğimiz yılın su birim fiyatlarını dahi geçmemektedir. İstanbul'da kapılara broşür dağıtarak ya da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak İstanbullar tedirgin edilmektedir."