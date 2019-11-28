Ekrem İmamoğlu'ndan 'zam' açıklaması: Yapmazsak batarız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya yapılan yüzde 20'lik zammı 'yapmazsak batarız, yapılan su zammı çok normal bir zam' sözleriyle değerlendirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında su zammına ilişkin konuştu.

'ÇOK NORMAL BİR ZAM'

"Şu an İSKİ’nin bütçesinin ciddi bir kısmı enerji, yani elektrik. Türkiye’deki elektrik, doğalgaz, yakıt zammı ortada. Hiçbir zammın kaynağı büyükşehir belediyesi ya da herhangi bir belediye değildir" diyen İmamoğlu, "Ekonomide bu mümkün değil. Yılık yüzde 56’nın üzerinde akaryakıt zammı var bu ülkede. Enerji zammı yine aynı oranlarda. Şimdi böyle bir ortamda biz 2020’yi konuşuyoruz. Bugünü konuşmuyoruz 2020’nin aralık ayına kadar olması gereken zammı konuşuyoruz. Konuştuğumuz şey yüzde 20 oranında bir şey. Belki genel kurul yarın farklı bir karar alır ama bu zam olmadan İSKİ hizmet edemez, yatırım yapamaz. Buna mecburuz. Türkiye’de zam olmasın biz de yapmayalım. Türkiye’de akıryakıt zammı olmasın biz de yapmayalım. Sadece memur, işçi maaş zamları bile yüzde 17 seviyesinde. Böyle bir ortamda ‘biz zam yapmıyoruz’ deme şansına sahip değiliz, batarız. Bugün yapılan su zammı çok normal bir zamdır” ifadesini kullandı.

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