İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 oranında zam yapıldı. İzmir'de kısa süre önce de ulaşıma zam yapılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nun Kasım ayı altıncı oturumunda, su zammı görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edilen karara göre, 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

Yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan 0-13 metreküp arası suyun birim fiyatı 4,33 TL'den 4,98 TL'ye, 4,69 TL olan 14-20 metreküp arasındaki tüketimlerde 5,39 TL'ye, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde ise 9,65 TL'den 11,10 TL'ye yükseldi.

AKP Grup Başkanvekili Özgür Hızal, suya yapılan zamma grup olarak karşı olduklarını söyleyerek, "Başkan Soyer 8 ay önce adaylık sürecinde 'Körfez Değişimi' projesini gerçekleştireceğini, içilebilir musluk suyu ve kentteki koku problemini gidereceğini söylemişti. İZSU bugüne kadar gelen süreçte gerekli performansı gösteremedi" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu ise su zammına destek verdiklerini anlatarak, "2018 Eylül-2019 Eylül ayları toplam maliyet bedelleri karşılaştırıldığında bu dönemde enerji giderleri yüzde 46, kimyasal ve diğer girdi fiyatları yüzde 28 artmıştır. İşletme giderlerinin karşılanması için su ve atık su fiyatlarında artış yapılması zarureti doğmuştur" dedi.

Toplantıda, İZSU Genel Müdürlüğünün 2020 bütçesi, AKP ve MHP gruplarının ret oylarına karşı, 2 milyar 989 milyon 481 bin TL olarak kabul edildi.