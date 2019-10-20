Toplu ulaşıma zam yapılan İzmir'de muhtarlara ücretsiz ulaşım kartı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kasım ayı itibariyle toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı.

Fuar İzmir’de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla düzenlenen yemekte, muhtarlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 1 Kasım'dan itibaren İzmir’deki toplu ulaşım araçlarının muhtarlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası ve yerelde halkla devletin tümü arasında ilişki kuran en önemli konumda olduklarını söyleyen Soyer, "Mahalle ve köylerimizin ortak ihtiyaçlarını belirlememiz, yapacağımız çalışmalarımızın yaşam bulması ve halka doğru hizmet sunabilmemiz için bizim en önemli yoldaşlarımız sizsiniz" diye konuştu.

İzmir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Baykal da, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve yöneticilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, 1 Kasım’dan itibaren ücretsiz biniş kartlarını kullanacak muhtarlar, Belediye Başkanı Soyer’den kartlarını aldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım ücretlerinde tam tarife yüzdeye yüzde 18, öğretmen tarifesine yüzde 20, 60 yaş üstü tarifesine yüzde 67 oranında zam yapılmıştı.