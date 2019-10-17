İzmir'de ulaşım zammına tepki: Biraz ciddiyet lütfen!

İzmir'de toplu ulaşıma yapılan zamma tepki gösteren TKP İzmir Kent Komitesi, Büyükşehir Belediyesi'ne hitaben bir açık mektup yayımladı. Mektupta, öğrenci tarifesinde göstermelik indirim yapıp diğer tarifelerde yapılan yüksek zamları 'ücret değişikliği' diye duyuran belediyeye 'tepkileri yumuşatmak için yapılan bu taktiği kimden öğrendiniz' diye soruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ücretlerinde tam tarife yüzdeye yüzde 18, öğretmen tarifesine yüzde 20, 60 yaş üstü tarifesine yüzde 67 oranında am yaptı. Öğrenci tarifesinde de yüzde 9'luk bir indirim yapıldı.

TKP İzmir Kent Komitesi öğrenci tarifesinde yapılan indirimin "göstermelik" olduğunu belirterek ulaşım zamlarına ve belediyenin "tepkileri yumuşatmak için yaptığı bu taktiğe" tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hitaben bir açık mektup yayımlayan komite belediyeyi ciddiyete davet etti.

Açık mektupta şöyle denildi:

"Ulaşım zamlarına dair İzmir Büyükşehir Belediyesine açık mektup...

BİRAZ CİDDİYET LÜTFEN!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Ekim 2019 tarihli oturumunda, toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasını karar altına aldınız. Meclis kararınıza göre, toplu ulaşım ücretlerindeki tam tarife %18, öğretmen tarifesi %20, 60 yaş üstü tarifesi %67 oranında artırıldı.

Aynı meclis kararında, göstermelik olarak, öğrenci tarifesinde de %9luk bir indirim yapıldı.

Göstermelik...

Çünkü, ESHOT 2018 yılı faaliyet raporunda; toplam binişlerin, yaklaşık olarak, 285 milyonunun tam tarife, 143 milyonunun öğrenci tarifesi, 5 milyonunun öğretmen tarifesi ve 14 milyonunun 60 yaş üstü tarifesi üzerinden ücretlendirildiği yazıyor.

Yani, ulaşım zammından doğrudan etkilenen biniş sayısı, toplam biniş sayısının üçte ikisini oluşturuyor.

Sormak istiyoruz; tepkileri yumuşatmak için yapılan bu taktiği kimden öğrendiniz?

Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta önce yüksek oranda zam yapıp, sonra küçük bir indirimi büyük manşetlerle basına yansıtan AKP'den ne farkı var bu yaptığınızın?

Yapılan zamları, ücret değişikliği diye aktaran AKP'den ne farkı var bu yaptığınızın?

"Olmaz olur mu" dediğinizi tahmin edebiliyoruz...

Meclis kararınızda da açıklamışsınız bu farkı.

"Zam yaptım ama sor bir neden?" diyor ve meclis önergenizde başlıyorsunuz anlatmaya: "Temmuz 2018 dönemi itibarıyla bugüne kadar 15 aylık dönemde, ÜFE’de %18,82, TÜFE’de %21,10 ve akaryakıtta da artış olmuş, ayrıca döviz kurundaki artışlar otobüs ve yedek parça alımlarının dövize endeksli olması nedeniyle maliyetleri etkilemiş olup..."

Biz zam yapmadık, AKP yaptı! demeye getirmişsiniz...

Ama olmamış.

Neden biliyor musunuz?

TÜFE, bireyler veya hane halkı tarafından tüketilen ürün ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi anlatan bir kavramdır. Yani, TÜFE oranındaki artış, halkın geçmişte daha ucuza aldığı bir ürün ve hizmeti, artık daha pahalıya aldığını anlatmaktadır.

Ve siz de, toplum ulaşım ücretlerine yaptığınız zammın gerekçesi olarak TÜFE oranındaki artışı göstererek, doğrudan şunu demiş oldunuz: "Halkımız yoksullaşıyor, halkın yoksullaşmasına bizim de katkımız olsun istedik..."

Hem de, TÜİK verilerine göre, ulaşım harcamaları, İzmir'de hane halkı harcamalarının %15,7'sine denk geldiği ve hane halkı harcamaları içerisinde 3. sırada yer aldığını bilmenize rağmen.

Yine, yapay bir AKP karşıtlığı yapalım derken, AKP'nin aynısını yapmışsınız. Tıpkı, yıllardır yaptığınız gibi...

Yetmemiş...

Bilerek ya da bilmeyerek, basına yansıtılan bilgilerde, bir noktayı da örtülü bırakmışsınız.

Meclis önergesinde, toplu ulaşım ücretlerini tek bir kalem olarak tariflenmiş ama tarifelerin İZBAN'ı kapsayıp kapsamadığını açıklamamışsınız.

Toplu ulaşım ücretlerinin düzenlediği geçmiş meclis kararlarında, sadece otobüs ve vapur ücretlerinin değil İZBAN tarifelerinin de düzenlendiğini biliyoruz.

Ve 16 Ekim 2019 tarihli oturumdaki ücret tariflerinin, İZBAN için de uygulanması durumunda; ilk gidiş mesafesinin 25 kilometrelik 15 km'ye düşeceğinin, ilk gidiş mesafesinden sonrası için İZBAN'da km başı ücretlerin tam bilet için 7 kuruştan 11 kuruşa, öğretmen kartı için 5 kuruştan 8 kuruşa, emekliler için 4 kuruştan 8 kuruşa çıkacağının farkındayız.

Ve bu farkın, basına yansıtılan zam oranlarının çok çok üzerinde bir oran olacağının da...

ESHOT'un 50 milyon TL borçlanma gerekçesini "ulaşım ücretlerine zam yapmamak için" diye basına "sızdırdıktan" sadece birkaç gün sonra toplu ulaşım ücretlerine zam yapmanıza ise, söyleyecek bir söz bulamıyoruz.

Sizleri, İzmir halkı adına, ciddiyete davet ediyoruz.

Karşınızda, doğrudan ekmeği ile oynadığınız bir emekçi halk olduğundan ve emekçi halkın, eninde sonunda hakkını alacağından emin olabilirsiniz...

TKP İzmir Kent Komitesi