Gıda ürünlerine yeni zamlar geliyor

İstanbul Ticaret Odası'nın, fırıncıların ekmek zammı talebini komisyonda görüşmek üzere kabul ettiği, 2020’ye girmeden 250 gram ekmeğin fiyatının 1,75 TL’ye yükselebileceği belirtildi.

Fırıncıların, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) sundukları ancak Ağustos ayından beri reddedilen ekmek zammı talebinin bu kez komisyonda görüşülmek üzere kabul edildiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, 5 kişiden oluşan komisyon, zam talebini bu hafta içi masaya yatıracak. Yeni yıla girmeden İstanbul’da satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1,25 TL’den 1,40 TL’ye, 250 gram ekmeğin 1,50 TL’den 1,75 TL’ye çıkması bekleniyor.

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, İTO’ya yeniden sundukları zam taleplerinin geçen ay kabul edildiğini, yeni yıla girmeden ekmeğin zamlanmasını beklediklerini söyledi. Demir, “Ekmek fiyatları 42 ay aradan sonra 1,50 TL’ye çıkmıştı. Aşağı yukarı bir senedir de bu seviyede. Yeni yılla birlikte işçilik maliyetleri artacak. Un ve elektrik gibi önemli girdilerimizde anormal bir artış yaşanmazsa, yeni fiyatları 2020 ilkbaharına kadar götürürüz, sonrasında ikinci bir zam talebimiz olabilir” dedi.

Üretimin azalması ve dövizdeki dalgalanmaların etkisiyle kuruyemiş fiyatlarındaki artışlar da son bir yılda yüzde 90’ı bulurken, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (TÜKSİAD) verilerine göre, geçen sene en çok zamlanan ürün yerfıstığı oldu. TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, “Türkiye’de kişi başına kuruyemiş tüketimi yaklaşık 8.5-9 kilo idi ancak fiyatı artan ürünlerde tüketim düştü. Pahalı ürünler yerine leblebi ve çekirdek alınıyor” dedi.

ET FİYATLARI AVRUPA’DAN DAHA PAHALI

Kurban Bayramı’ndan 1.5 ay sonra kırmızı ete yüzde 20 zam yapmayı bekleyen sanayiciler, tüketim düştüğü için zam yapamadı. Zam için, balık sezonunun bitmesi, kırmızı et satışının canlanması bekleniyor.

Et ve Süt Kurumu verilerine göre, kuzu karkasın kilosu, asgari ücretin 1050 Avro olduğu İspanya’da 29,82 TL (4,58 Avro), asgari ücretin 1489 Avro olduğu İngiltere’de 28,19 TL (4,33 Avro) iken, asgari ücretin 318,2 Avro olduğu Türkiye’de ise 41 TL. Ortalama saatlik ücretin 23 dolara kadar çıktığı ABD’de sığır karkasın kilosu 22,26 TL (3,42 Avro) iken, Türkiye’de dana karkasın kilosu 30,35 TL.