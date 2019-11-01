Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde yüzde 18,91 oranında artış yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamış olup, 2019-2020 döneminde yüzde 18.91 oranında artış yapılmıştır' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yurt ve öğrenci sayısına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Türkiye genelinde bakanlık bünyesinde 773 yurt bulunduğunu belirten Kasapoğlu, 2018-2019 öğretim dönemi itibarıyla barınmak için yurtlara başvuran 427 bin 148 öğrenciden, 381 bin 837'sinin yerleştirildiğini söyledi.

Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamış olup, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine yüzde 18.91 oranında artış yapılmıştır. Bununla birlikte bakanlığa bağlı yurtlarda, yemek ücretleri, belediyeler veya meslek odaları tarafından yayımlanan yemek fiyatları ortalaması alınıp, yüzde 35 indirim yapmak suretiyle tespit edilmektedir" dedi.