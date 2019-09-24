Bin 800 kişilik öğrenci yurdu tahliye ediliyor: Tepki gösteren öğrencilere tehdit

Ankara'nın en büyük devlet yurtlarından bin 800 kişilik Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerden perşembe günü yurdu tahliye etmeleri istendi. Kararı açıklayan KYK İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, tepki gösteren öğrencilere 'Protesto mu etmek istiyorsun? Sonuçlarına katlanırsınız. Bu devletin yurdunda kalıyorsun, kalamazsınız' dedi.

Ankara’nın en büyük devlet yurtlarından biri olan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu öğrencilere son anda haber verilerek tahliye edilmeye çalışılıyor.

Dün kararı açıklamak üzere öğrencilerle bir araya gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu yaptığı açıklamada yurdun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliye edileceğini, Ankara’nın merkezi bir noktasında yer alan yurt binasının ihaleye çıktığını duyurdu.

Mamak’taki yurt binasını tahliye etmeleri istenen öğrencilere gösterilen alternatif yurt binasının kent merkezine uzak bir bölge olan Çinçin Mahallesi'nde olduğu ve öğrencilerden bu yurtta daha fazla para isteneceği öğrenildi.

Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda 200 TL ödeyerek barınan öğrenciler için gösterilen yeni yurdun ücretinin 340 TL olacağının duyurulması öğrencilerin tepkisine yol açtı.

KYK İl Müdürü Ferhat Türkoğlu duruma tepki göstererek yurttan çıkmak istemediklerini söyleyen öğrencilere “Protesto mu etmek istiyorsun? Sonuçlarına katlanırsınız. Bu devletin yurdunda kalıyorsun, kalamazsınız’’ dedi. Türkoğlu öğrencilerin sosyal medyadan konuyla ilgili tepkilerini dile getirmelerine de müdahale ederek sosyal medyada konuyu duyuran öğrencilerin tespit edilerek disiplin cezasına çarptırılacaklarını söyledi.

Bin 800 öğrencinin kaldığı Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun taşınacağı belirtilen yeni binanınsa bin 600 kişilik olduğu açıklandı. KYK İl Müdürü Türkoğlu kalan 200 öğrencinin çevre yurtlara dağıtılacağını duyurdu.