AKP'li belediyeden su ve ulaşım zammı

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ve su ücretlerine zam yaptı. Zamların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

AKP’li Konya Büyükşehir belediyesi, su ve ulaşıma zam yapma kararı aldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 15 oranında zam kararı alındı.

Buna göre, toplu ulaşımda 2,10 kuruş olan tam biniş 2,50 kuruşa, aylık sınırsız tam abonman 135 TL'den 160 TL'ye yükseltildi. Yeni fiyat düzenlemesinde öğrenciler ve indirimli Elkart kullananların fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayarak ücreti 1,55 TL olarak aynı kaldı.

SU ÜCRETLERİNE DE ZAM YAPILDI

Konya'daki KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü, su ücretlerine de zam yapma kararı aldı.

Zam öncesi mesken tipi su kullanımında suyun metreküpü 4,28 kuruşken, yeni tarife şu şekilde belirlendi;

0-15 Metreküp Mesken 4,74 TL. 16-50 Metreküp Mesken: 6,59 TL. 51 Metreküp ve Üzeri Mesken: 8,44 TL.

Ayrıca işyeri abenelerine metreküpü 9,69 TL olan su fiyatı 10,34 liraya yükseltilirken, fiyatı 2,54 TL olan çevre sulama aboneleri ise yeni zamdan sonra suyun metreküpünü 2,82 liradan tüketecek.

Zamların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.