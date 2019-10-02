KYK yurdu açılmadı, öğrenciler parklarda yatıyor

Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu KYK yurdu, öğrenci sayısının yetersiz olduğu söylenerek kapatıldı. Yurtları kapatılan 156 öğrencilerden bir kısmı parklarda yatarken, kimisi otel bulmak zorunda kaldı.

Konya Selçuk Üniversitesine bağlı Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu KYK yurdu kapatıldı. Yurdun öğrenci sayısının yetersiz olduğu söylenerek kapatılmasının ardından 156 öğrenci park, pansiyon ve otellerde konaklamak zorunda kaldı.

'PARKLARDA KALANLAR VAR'

Öğrenciler adına açıklama yapan Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Murat Yazar, yurdun geçen sene öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatıldığını söyledi. Yazar, “Bu yıl kayıt yaptıran öğrenci sayısı artınca yurdun açılacağı söylenmişti. Yurdun kapatılması ile apart fiyatları da zamlandı. Buna bağlı olarak öğrenci arkadaşlarımızın kalacak yeri olmadığı için park ve bahçelerde yatıyorlar. Ailelere yurdun açılacağı söylenmiş, onlar da buna güvenerek gelmişler” diye konuştu. Bir an önce yurtlarının açılmasını isteyen öğrenciler, bazı ailelerin kalacak yer sorunu nedeniyle çocuklarını alıp memleketlerine döndüklerini de söyledi.

Ankara KYK’dan yurdun açılması için onay geldiğinin ancak AKP'li Cihanbeyli Belediyesi'nin onaylamadığı için yurdun açılmadığının konuşulduğunu belirten öğrenciler, Cihanbeyli’ye yakın ilçelerden biri olan Kulu'da, 2015 yılı Mayıs ayında KYK yurdunun 120 kişiyle açıldığını ve 300 kişilik kapasiteye ulaştığını da ekledi.

AKP'Lİ BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPILDI

Sorunlarına çözüm bulamayan öğrenciler, 30 Eylül Pazartesi günü AKP'li Cihanbeyli Belediyesi'ne yürüdü. Belediye'den bir hafta sonra yurdun açılacağını söylediği iddia edilirken, öğrencilerin bu süre zarfı içinde nerede kalacağına yanıt verilmedi.

Öğrenciler bir an önce kalacak yer sorunlarının çözülmesi için adım atılmasını, KYK yurdunun açılmasını istiyor.

Konya Selçuk Üniversitesi'nin kazanan öğrenciler daha önce kayıt oldukları yurtlarının kendilerine haber verilmeden kapatıldığını Cihanbeyli'ye geldiğinde öğrenmişti.