KYK yurdu öğrencilere haber verilmeden kapatıldı

Cihanbeyli KYK yurdu, eğitim-öğretim yılının başlamasına ve kayıt alınmasına rağmen açılmadı. Haberi yurdun kapısına gittiklerinde alan öğrenciler ve aileleri duruma tepki gösterdi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Konya Selçuk Üniversitesi'nin kazanan öğrenciler, daha önce kayıt oldukları Cihanbeyli Kredi Yurtlar Kurumu'na geldi. Yurdun kapandığını öğrenen öğrenci ve veliler, duruma tepki gösterdi.

'YURDUN AÇILACAĞI SÖYLENDİ'

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, çocuklarını yalnız bırakıp gidemediklerini, otellerde konaklamak zorunda kaldıklarını belirten bir öğrenci velisi, “İlçede yurt olduğu söylendiği için güvenle buraya geldik. Bize yurdun okulla birlikte açılacağı söylendi. Şu an mağdur edildik” dedi.

'ÖĞRENCİ YETERSİZLİĞİNDEN KAPATILDI'

Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu Muhasabe Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Murat Yazar da, yurdun geçen sene öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatıldığını söyledi. Yazar, “Bu yıl kayıt yaptıran öğrenci sayısı artınca yurdun açılacağı söylenmişti. Yurdun kapatılması ile apart fiyatları da zamlandı. Ailelere yurdun açılacağı söylenmiş, onlar da buna güvenerek gelmişler” diye konuştu.