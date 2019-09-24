Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun taşınma kararına ilişkin KYK açıklamasına yanıt geldi

Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun aniden tahliye edilmesi haberleri üzerine KYK açıklama yaptı. Açıklamada yurdun koşullarının sağlıksız olduğu belirtilirken, öğrencilere haber vermeden taşınmasına karar verilen yurtta neden tadilat yapıldığına ise değinilmedi. Öğrenciler, KYK'nin açıklamasına tepki gösterdi.

Ankara’nın en büyük devlet yurtlarından biri olan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun öğrencilere son anda haber verilerek tahliye edilmeye çalışılması haberleri üzerine, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

YURT KOŞULLARI SAĞLIKSIZ AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, daha önce kalınan yurtların sağlıklı olmadığı ve taşınmanın bu nedenle gerçekleştirileceği söyleniyor.

Müdürlük'ten yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu yurdumuzun yapılan tespitler sonucu öğrencilerimize sağlıklı hizmet veremeyeceği anlaşılmış, bunun sonucunda herhangi bir mağduriyet oluşmaması için yeni bir yurda geçiş yapması kararı alınmıştır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğümüz, Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir yurt binası hazırlamış, hazırlık sürecinin titizlikle yapılmasından dolayıtaşınma süreci ancak bu dönemde mümkün olabilmiştir.

Mevcut yurt binasının bulunduğu yere de ivedilikle yeni bir yurt binası inşa edilecektir.

Öte yandan yine bu sosyla medya platformlarında, taşınmadan dolayı yurt ücretlerinin iki katına çıkarıldığına yönelik yanlış bilgiler yer almaktadır. Bütün Türkiye'de yurt ücretlerimiz, sene başında belirtildiği üzere 200 ile 340 arasındadır. Bu fiyatların üzerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. Taşınmanın öğrencilerimiz için ekstrabir maliyet oluşturacağı algısı gerçeği yansıtmamaktadır."

Ankara Atatürk Kız Öğrenci Yurdu ile ilgili açıklama pic.twitter.com/BrAl0Z9Wqz — KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@GSB_KYK) September 24, 2019

'SAĞLIKSIZ YURT NEDEN BAKIMDAN GEÇİRİLDİ?'

Yurtta kalan öğrenciler KYK'nin bu açıklamasını soL'a değerlendirdi. Öğrenciler "yurdun sağlıklı hizmet veremeyeceği" tespitine rağmen neden yazın badana boya gibi bakım işleri yapıldığının KYK tarafından açıklanması gerektiğini söyledi. Geçen dönemin sonunda, kimseye bilgi verilmeden, aniden taşınma kararı alınmasını da sorgulayan öğrenciler, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 6 Mayıs'ta gelip, "yurdun 2 ay yıkılmayacağı" ile ilgili söz verdiğini de hatırlattı.

Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin 200 lira yerine 340 lira ödeyeceğini söyleyen öğrenciler, yurdun taşınacağı yeni bölgenin ulaşımın zor olduğunu ve güvenlik sorunlarının yaşanabileceğini de dile getirdi.

KYK İl Müdürü Ferhat Türkoğlu duruma tepki göstererek yurttan çıkmak istemediklerini söyleyen öğrencilere “Protesto mu etmek istiyorsun? Sonuçlarına katlanırsınız. Bu devletin yurdunda kalıyorsun, kalamazsınız’’ demiş, sosyal medyada konuyu duyuran öğrencilerin tespit edilerek disiplin cezasına çarptırılacaklarını söylemişti.