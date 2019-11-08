İmam hatipliler vakfına AKP'li belediyeden 1 milyon TL

Seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen TİMAV'a, AKP'li Konya Selçuklu Belediyesi'nden 1,1 milyon TL aktarıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dindar nesil hayalini her fırsatta dile getirirken, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı da (TİMAV) fırsatı kaçırmadı.

2019’da Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne genel sekreter olarak atanan Ecevit Öksüz’ün genel başkanlığını yürüttüğü TİMAV’ın raporunda, ''Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde imam hatiplerin önünde bulunan engelleri, başörtüsü yasağını ve vakfımızın diğer çalışma alanları olan din, eğitim ve sosyal politikalar alanında pek çok yasağı kaldıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı ve icraatını destekleyen ve bir daha bu yasak ve engellemelere maruz kalmamak amacına matuf bir çalışma profesyonel bir ajans tarafından hazırlanan görseller, videolar, internet sitesi vb. materyallerle desteklenerek ‘Aynen Devam’ temasıyla seçim öncesi kamuoyu ile paylaşılmıştır'' denildi.

SARAY'DA LOBİ FAALİYETİ

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Saray’da lobi faaliyeti yürüttüklerini açıklamaktan da çekinmeyen TİMAV raporunda, ''24 Haziran seçimleri sonrası yeni oluşan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başkan yardımcılarına, bakan olarak görev alan isimlere, bakan yardımcılarına, milletvekillerine ve ilgili diğer kurumlara tüzüğümüz gereği imam hatipler adına lobi faaliyeti yürütmek maksadıyla hayırlı olsun içerikli tebrik mektupları gönderilmiştir'' denildi.

SPONSOR DA AKP'Lİ BELEDİYE

Vakfın faaliyetleri için AKP’li Konya Selçuklu Belediyesi’nin TİMAV afişleri, tanıtım ve organizasyon giderlerini yıllardır üstlendiği, kitaplarını bastırdığı öğrenildi. Belediye bütçesinden ''lobi faaliyeti'' için vakfa aktarılan rakamın 1.1 milyon TL’ye ulaştığı raporlara yansıdı.