Vekillerin aile masrafını da halk karşılayacak

Milletvekillerinin bakmakla yükümlü olmadığı anne ve babaları ile 25 yaşından büyük bekar kız çocukları da ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanacak.

AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan bir kanun teklifi ile milletvekillerinin bakmakla yükümlü olmadığı ve muhtaç durumda bulunmayan anne ve babaları ile 25 yaşından büyük bekar kız çocuklarına da, ücretsiz sağlık hizmeti geliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, düzenlemeden mevcut milletvekilleri ile 3 bin 500 eski vekil ve yüksek yargı mensuplarının anne baba ve 25 yaşından büyük bekar kız çocukları yararlanacak.

Düzenlemeden eski ve yeni milletvekilleri yakınlarıyla birlikte 14 bin kişi yararlanacak.

Milletvekillerine ücretsiz sağlık hizmeti konusunda yeni ayrıcalık getirecek olan düzenleme TBMM İçişleri Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul gündemine gelen Jandarma, Sahil Güvenlik ve göçmenlerle ilgili kanun teklifinin arasına sıkıştırıldı.