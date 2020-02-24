Emeklilerin bayram ikramiyeleri de kaldırılmak isteniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın talebiyle SGK tarafından hazırlıkları yapılan düzenlemeler arasında emeklilerin bayram ikramiyelerinin kaldırılmasının da yer aldığı ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından birkaç aydır üzerine çalışılan düzenlemelerin içeriği ortaya çıkıyor.

Buna göre emekli maaşlarına yeni kesintiler getirilecek, bayram ikramiyeleri kalkacak, muayene payları büyük oranda artırılacak.

FOX TV’nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın talebiyle SGK tarafından yapılan çalışma kapsamında emeklilerden yaklaşık 100 TL her ay kesinti yapılması, her iki bayramda verilen biner liralık ikramiyenin de kaldırılması isteniyor.

Yaklaşık 150 maddelik çalışmanın içeriğine dair henüz tüm ayrıntılar açıklanmazken, yeni düzenlemeler arasında emekli maaşlarından yüzde 5’lik sağlık primi kesintisi, emeklilerin yüzde 10’a çıkarılmasını istediği ek ödeneklerin tam tersine düşürülmesi, muayene payının yüksek oranda artırılması gibi maddeler yer alıyor.

