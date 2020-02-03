Yunanistan'da yeni emeklilik yasasına karşı genel grev

Yunanistan'da emekçiler Yeni Demokrasi hükümetinin hazırladığı yeni emeklilik yasasına karşı haklarını savunmak için genel grev kararı aldı.

Geçmiş hükümetlerin halk karşıtı politikalarını sürdüren Yeni Demokrasi hükümetinin özel sigortaları destekleyen yeni emeklilik yasasına karşı halk tepkisi büyüyor.

902 Portal'ın haberine göre Yunan emekçileri 6 Şubat'ta yeni emeklilik yasasına karşı Attika bölgesi, Selanik ve İraklio'da genel grev gerçekleştirecek. Haklarına yeni bir darbe indirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan sendikalar grev çağrısında yeni yasanın içeriğini açıkladılar ve kendi taleplerini sıraladılar.

Yeni yasaya göre kadınlar için 62, erkekler için ise 67 olan emeklilik yaşı değişmemekle birlikte asgari hizmet süresi de 40 yıl olmaya devam ediyor. Noel ve Paskalya tatillerinde alınan yılın 13. ve 14. maaşlar ise bu yasayla tamamen kaldırılıyor. Yalnızca 384 avro olan devlet garantisindeki azami maaşının yetersizliği de halkı geleceklerini güvence altına almak için ek emeklilik sigortaları edinmeye teşvik ediyor.

Sendikaların talepleri arasında maaşların yükseltilmesi ve emeklilik yaşının kadınlar için 55, erkekler için 60'a indirilmesinin yanı sıra sermayeye hizmet eden tüm sigorta sistemlerinin kaldırılması ve halka kamusal, ücretsiz sosyal güvenlik sağlanması yer alıyor. Devletin yıllar içerisinde sosyal güvenlik kasalarından çaldığı 80 milyar avronun ise geri verilmesi isteniyor.

Yunanistan'daki bu gelişme Avrupa Birliği'nin sosyal hizmetlerinde bütçe açığı bulunduğunu ve bu nedenle üyesi ülkelerin emeklilik yasalarında reforma gitmeleri için ısrarcı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Emekçilerin sırtındaki yükü büyüten bu politikalar Fransa ve ardından Yunanistan'da görüldüğü gibi yanıtsız kalmıyor.

Fransız emekçileri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği emeklilik reformuna karşı 5 Aralık'tan beri grevde.