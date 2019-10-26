Bakan Kurum: Ayder Yaylası'nın girişine 1800 kapasiteli otopark yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dünyada ender görünen turizm aksını oluşturacağız. Araçların Ayder'in içinde trafik oluşturmaması için Ayder'in girişinde yaklaşık 1800 kapasiteli bir otopark yapıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da imar denetçilerinin göreve başlaması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Kurum, yaptığı açıklamada "Tarihimizin bize bıraktığı değerlere uygun bir şekilde şehirleşme örneği göstereceğiz" dedi.

'Kaçak yapı tespit çalışmalarının tamamlandığını' ifade eden Bakan Kurum, "İmar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespiti yaptık. Bu yapıların 423'ünün yıkımını gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de 3 milyon 122 bin yapı kayıt belgesini düzenledik. Bu belgelerden 9 bin 300'ü iptal edildi. 3 bin 300 yapının yıkımını gerçekleştirmiş olduk" açıklamasında bulundu.

AYDER YAYLASI'NIN GİRİŞİNE OTOPARK

"Ayder'in içindeki oylun ihalesini gerçekleştiriyoruz" diyen Kurum, "Dünyada ender görünen turizm aksını oluşturacağız. Araçların Ayder'in içinde trafik oluşturmaması için Ayder'in girişinde yaklaşık 1800 kapasiteli bir otopark yapıyoruz. Bununla birlikte Ayder'in trafik yükünü almış olacağız" ifadelerini kullandı.

'SALDA GÖLÜ ÇEVRESİNE TEK BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ'

Özel çevre koruma bölgesi olan Salda Gölü'ne ilişkin olarak Kurum, "Salda'nın etrafında doğal güzelliği bozacak tüm yapıların kaldırılmasını sağladık. Bu bölge içinde hiçbir şekilde betona, asfalta herhangi bir yapılaşmaya izin vermeyecek, tek bir çivi bile çakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yapacağımız proje de bu çerçevede olacaktır" diye konuştu.