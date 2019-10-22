AKP'li belediyeden Davutoğlu'nun ofisine mühür

Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Bahçelievler’de yeni parti çalışması için kiraladığı ofis katındaki tadilat işlemleri AKP'li belediye tarafından mühürlenerek durduruldu.

Ahmet Davutoğlu'nun kasım ayında tabelasını asmaya hazırlandığı yeni partisi için İstanbul Bahçelievler’de kiraladığı ofis katındaki tadilat ve mimari tasarım çalışmaları, AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Davutoğlu ekibinin bu binadan vazgeçtiği İstanbul'da yeni ofis arayışına girdiği öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman “Burası mühürlendiyse Bahçelievler’de mühürlenmeyen bina kalmaz. Kamu gücünü kullanarak bir partinin merkezi için kiralanmış bir ofisi mühürlemek demokrasiyi engellemektir” dedi.