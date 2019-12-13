Açık cezaevlerinden 1 ayda 30'dan fazla kişi firar etti

Ceren Özdemir'in katledilmesinin ardından gözlerin çevrildiği açık cezaevlerinden son bir ayda 30'un üzerinde mahkumun kaçtığı ortaya çıktı. Bu yıl cezaevlerinden kaçanların firar ettikten sonra işledikleri suçlarda kadın cinayetlerinin ağırlıkta olduğu görülüyor.

Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç’un açık cezaevinden firar ettiğinin ortaya çıkması bu kurumları tartışmaya açtı.

Ajanslara düşen haberlere göre, son üç günde açık cezaevlerinden firar eden 11 hükümlü yakalandı. Son bir ayda ise haberlere göre, 30’un üzerinde mahkum, açık cezaevlerinden firar etti. Firarilerin bazıları suç işlemeden yakalanırken, bazıları cinayet dahil çeşitli suçlar işledi. Dış güvenlik görevlisi bulunmayan açık ceza infaz kurumlarında firarlara karşı tedbir olmadığını belirten hukukçular, “Açık cezaevleri bahçe gibi, firarlara çok uygun, güvenliği olmayan yerler” dedi.

ÜÇ AYDA BİR İZİN

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini, güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayı ile üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verilebiliyor.

Konu ile ilgili Milliyet’ten Cihat Aslan’ın ulaştığı Adalet Bakanlığı yetkilileri, soruları yanıtsız bıraktı.

FİRARİLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLARDA KADIN CİNAYETLERİ AĞIRLIKTA

Bu yıl açık cezaevlerinden firar eden mahkumlardan bazılarının karıştığı suçlar şöyle: