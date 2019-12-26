4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Belçika Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile Madagaskar Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler merkeze alındı.
Boşalan Belçika Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Bulgaristan Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Madagaskar Büyükelçiliğine Kosta Rika Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Bulgaristan Büyükelçiliğine Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Aylin Sekizkök, Kosta Rika Büyükelçiliğine ise Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatma Pihava Ünlü atandı.