Bir aile hekimi daha görevine geri döndü

İstanbul'da hiçbir gerekçe gösterilmeden sözleşmeleri feshedilen aile hekimlerinden birinin mahkeme kararıyla işe iadesinin ardından benzer konumda olan 13 No'lu ASM hekimi Süleyman Baba da göreve geri dönüyor. İmza kampanyası yürüterek hekimlerinin göreve iadesini isteyen Merdivenköy Mahallesi sakinleri doktoruna kavuşuyor.

İstanbul Kadıköy'de hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınan 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hekimi Süleyman Baba görevine geri dönüyor.

İdari mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin son kararına atıfta bulunarak aile hekimliğinde güvenlik soruşturması olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma ve işe iade kararı verdi.

#doktorumuzuistiyoruz başlığıyla binden fazla imza toplayan Merdivenköy Mahallesi sakinleri, karar dolayısıyla mutlu.

TABİP ODASI: DİĞER MESLEKTAŞLARIMIZIN DA İŞE İADESİNİ BEKLİYORUZ

Aile hekimlerinin işlerine dönmesi için dava açan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aile Hekimi Dr. Recep Koç, 18 hekimin hukuksuz şekilde görevden alındığını hatırlatırken, "Geçtiğimiz hafta iki arkadaşımız açtığımız davanın sonucunda güzel sonuç aldı. Mahkemeden yürürmeyi durdurma kararı çıktı. Caferağa Moda Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hekim Eyüp Borucu ve 13 no'lu ASM hekimi Süleyman Baba görevlerine döndü. Başka arkadaşlarımız da var. Onların da mesleklerine dönmesini bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi kararının memuriyete başlatılmayan doktorlara ve görevden alınan meslektaşlarımıza da uygulanmasını bekliyoruz" dedi.