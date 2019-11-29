AYM'den 'memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı' kararı

Anayasa Mahkemesi, memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı arayan düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması şartı arayan düzenlemeyi karara bağladı.

15 Temmuz sonrası 657 sayılı Kanunun 48. maddesine eklenen düzenlemeyle kamuya atamalarda güvenlik soruşturulması şartı getirilmişti.

Güvenlik soruşturmalarında mahkeme kararlarına dayalı bilgilerin yanında, kamuoyunda çok tartışılan istihbarat birimlerinin tuttuğu ve çoğu aile üyeleriyle ilgili olan sicil fişleri, muhtar ve komşuların verdiği bilgiler de kayıtlar da yer alıyordu.

Mevcut uygulama ile binlerce kişi kamuda isitihdam edilmemişti. Tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak eğitim alanların, eğitim süreci sonrası atamaları dahi yapılamazken, kamuda istihdam edilen tıp uzmanlık öğrencilerinin atamalarında da sorunlar yaşanıyordu.

Söz konusu uygulama nedeniyle CHP tarafından açılan davayı karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, vatandaşların kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.