Mahalle halkı hekimine sahip çıktı, mahkeme 'işe iade' dedi

Caferağa Moda Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaparken hukuksuz yere görevden alınan hekim Eyüp Borucu'nun davasında mahkeme yürütmeyi durdurma ve işe iade karar verdi. Mahalle sakinleri Borucu'nun görevine dönmesi için imza kampanyası başlatmıştı.

İstanbul Kadıköy'de Caferağa Moda Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaparken hukuksuz yere görevden alınan aile hekimi Eyüp Borucu’nun davasında mahkeme yürütmeyi durdurma ve işe iade kararı aldı.

İdari mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin son kararına atıfta bulunarak aile hekimliğinde güvenlik soruşturması olmadığı gerekçesiyle bu kararı aldı. Borucu'nun hastaları ve Caferağa mahallesi sakinleri mahalle muhtarının da desteğiyle hekimlerinin geri gelmesi için bir imza kampanyası yürütüyordu.

'ÖRGÜTLÜ HAREKET EDİNCE...'

soL’a konuşan aile hekimi Eyüp Borucu, hukuki olmayan bir kararla görevden alındıklarını hatırlatarak işe iade kararı sonucu haftaya işine döneceğini söyledi. Borucu benzer şekilde işine son verilen aile hekimlerinden yürütmeyi durdurma yoluyla işine dönen ilk hekim oldu.

Aynı gerekçeyle işlerine son verilen meslektaşlarının da işlerine döneceklerini beklediğini söyleyen Borucu, "Mahalle sakinlerinin imza toplaması beni çok mutlu etti. Cesur muhtarımız Zeynep Ayman ortalığı ayağa kaldırdı. Hastalarıma da çok teşekkür ederim, örgütlü hareket edince işte böyle oluyor" dedi.

20 AİLE HEKİMİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

İstanbul’da görev yapan 20 aile hekiminin sözleşmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden feshedilmişti. Çalışmaları "memur" statüsünü tanımlayan 657 sayılı yasa kapsamında olmayan ve 8-10 yıldır görevlerini yapan aile hekimleri, 657'ye KHK'yle eklenen bir maddeye dayanılarak hukuksuz şekilde güvenlik soruşturmasından geçirilmiş ve yine haklarında tek bir soruşturma ve dava olmamasına rağmen işten çıkarılmıştı.

Bu hekimlerden 5'i Sağlık Bakanlığı tarafından işine geri döndürüldü; Borucu'yla benzer konumda olan diğer doktorların davası devam ediyor.