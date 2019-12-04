Mahkemeye çağrı: Biz de doktorumuzu geri istiyoruz

İstanbul'da gerekçe gösterilmeden sözleşmeleri feshedilen aile hekimlerinden birinin mahkeme kararıyla işe iadesinin ardından benzer konumda olan ve bir imza kampanyası yürüten Merdivenköy mahallesi sakinleri bir çağrı yaptı: Biz de doktorumuzu geri istiyoruz!

İstanbul Kadıköy'de Merdivenköy mahallesi sakinleri hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınan aile hekimlerinin işe iade edilmesi çağrısı yaptı.

#doktorumuzuistiyoruz başlığıyla bin kadar imza topladıklarını hatırlatan mahalle sakinleri, aylardır ciddi mağduriyet içinde olduklarını ve doktorlarının bir an önce geri dönmesini istediklerini duyurdu.

Merdivenköy Mahallesi sakinleri imza kampanyasının devam ettiğini hatırlatarak davanın sürdüğü 8. Bölge İdare Mahkemesi'ne çağrıda bulundu.

Mahallede 13 no'lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hekimi Süleyman Baba, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmesini feshetmesi sonucu verdiği hizmeti durdurmak zorunda kalmış, hastaları da #doktorumuzuistiyoruz diyerek bir imza kampanyası başlatmıştı.

Mahkemeyi bir an önce karar vermeye davet eden mahalleli, ASM'de görevlendirilen yeni hekimin sorunu çözmediğini, ikinci bir doktor ihtiyacının halen sürdüğünü ve kendi doktorları Süleyman Baba'nın geri dönmesini istediklerini söylüyor.

Mahalle sakinleri, Anayasa Mahkemesi'nin, geçtiğimiz günlerde memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı arayan düzenlemeyi iptal ettiğini hatırlatarak benzer durumda olan Caferağa'daki ASM'nin görevden alınan doktorunun görevine iade edildiğini ve bunun bir emsal teşkil ettiğini vurguluyor.



ASM yakınlarındaki bir eczane çalışanı, "ASM'de hâlâ hekim ihtiyacı var; tahliller ve pansuman gibi işlemler de yapılamıyor. Mahalle sakinleri ve hastalar zor durumda. İmza kampanyası çok iyi gidiyor. Süleyman Bey sevilen bir doktor olduğu için herkes üzülerek destek oldu. Gelip gelişmeleri soranlar oluyor” diye konuştu.

İmza kampanyasının aktivistlerinden Arda Kurşunlu, mahkemenin bir an önce kararını vermesini beklediklerini vurgulayarak Caferağa'daki ASM hekimi Eyüp Borucu'nun görevine iade edilmiş olmasının bir emsal teşkil ettiğini belirtti. Kurşunlu yaptıkları çalışma hakkında soL'a bilgi verdi:

'KAPI KAPI GEZDİK'

“Mahalledeki ASM’de sekiz senedir hizmet veren Süleyman Baba hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartılmıştı. Bizler de hastaları olarak bir imza kampanyası başlattık. Hiçbir makul gerekçe gösterilmeden yapılan bu uygulamaya itiraz ettik ve deyim yerindeyse 'kapı kapı gezerek' diğer hastalarla ve mahalle sakinleriyle görüştük. Ayrıca en başından beri imza kampanyasına mahalledeki eczaneleri de dahil edip, hastaların imza verecekleri föyleri oralara da bıraktık."

'HASTALAR SAĞLIK HİZMETİ ALAMIYOR'

"Özellikle emekli ve 65 yaş üstü birçok mahalleli hastalandığında ya da kan tahlili gibi elzem ihtiyaçları olduğunda bağlı oldukları ASM’ye gittiklerinde artık doğru dürüst hizmet alamadıklarını, çünkü doktor sıkıntısı olduğunu anlatıyor bize. Önce geçici bir hekim getirilmişti, onun yetkisi sınırlı olduğundan kimi reçeteleri alınamıyordu. Sonra daha önceden de ihtiyaç olan ikinci hekim göreve başladı ama eksiklikler ve mağduriyet yine de bitmedi. Bu bölgede ikinci bir hekim şart ve biz kendi doktorumuzu geri istiyoruz.

İmza toplarken yıllardır hastalarının klinik geçmişlerini takip eden ve buna göre hizmet veren Süleyman Baba’nın mahalle sakinleri tarafından çok sevildiğini ve bu keyfi uygulamanın özellikle yıllardır kendisiyle yakın teması olan yaşlı hastalarda sıkıntı yarattığını gözlemledik.”

İmza kampanyasının yürütücülerinden Tülin Başaran da, Caferağa'daki ASM hekiminin görevine iadesini değerlendirdi ve şunları söyledi:

“Mahalleli, sessiz kalmamak, dayatılanı kabul etmemek, bu kamuoyu çalışmasına katkı sağlamak ve hukuki süreci hızlandırmak amacıyla imza verdi. Birkaç aydır devam eden bu sıkıntılı durum sonucu mağduriyetler can sıkıcı bir hal aldı. Biz imza toplamayı sürdürüyoruz ve bin kadar imzaya ulaştık. Süleyman Baba'nın davasına bakan 8. Bölge İdare Mahkemesi'ne çağrı yapıyoruz; doktorumuzu geri istiyoruz."

'KARAR EMSAL OLMALI'

"Caferağa'daki ASM hekiminin görevine iadesinin ardından bu talebimizi daha da yüksek sesle dillendiriyoruz. Haksız uygulamaya hızla son verilmelidir" diyen Başaran, Kadıköy'deki iki mahallenin benzer hassasiyetlerle hareket ettiğini ve Caferağa'da yürütülen kampanyanın başarıyla sonuçlanmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirtti.

Merdivenköy muhtarı Nazan Gürkan'ın kampanyaya destek verdiğini hatırlatan Tülin Başaran, Süleyman Baba'nın görevine iade edileceğine inandıklarını ama mağduriyetlerin hızla son bulması için bu kararın hızlı alınmasını beklediklerini vurguladı.

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