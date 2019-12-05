24 belediyeden ‘İklim için Kentler’ deklarasyonu

Madrid’deki BM İklim Zirvesi devam ederken Türkiye’den 24 belediye ‘İklim için Kentler’ başlıklı bir deklarasyona imza attı. Deklarasyonda Paris Antlaşması’nın yükümlülüklerine bağlılık sözü verildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi devam ederken Türkiye'deki 24 belediye tarafından “İklim için Kentler” başlıklı bir deklarasyon imzalandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna açıklanan deklarasyonda, Türkiye’nin 2016'da imzaladığı ancak halen TBMM’den geçmeyen Paris Antlaşması’nın yükümlülüklerine bağlılık sözü verildi.

Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Aydın, Dersim ve Erzurum Büyükşehir Belediyeleri’nin de imzaladığı deklarasyonu Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen basın toplantısında Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar açıkladı.

Deklarasyona imza atan belediyeler İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlama; sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik verme; iklim değişikliği ile mücadele eden örgüt ve kurumları destekleme; imar planlama süreçlerinde iklim krizinin etkilerini önlemeyi önceliklendirme sözü verdi.

Deklarasyonda verilen taahhütlerden biri de "Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutmak için, adil, eşitlikçi, yaşanabilir kentler için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek" oldu.

Deklarasyonu imzalayan belediyeler şöyle:

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediyesi, Edirne Belediyesi, Rize Belediyesi, Tunceli (Dersim) Belediyesi, Avcılar Belediyesi (İstanbul), Bağcılar Belediyesi (İstanbul), Beşiktaş Belediyesi (İstanbul), Kadıköy Belediyesi (İstanbul), Sarıyer Belediyesi (İstanbul), Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul), Bornova Belediyesi (İzmir), Çiğli Belediyesi (İzmir), Karşıyaka Belediyesi (İzmir), Tepebaşı Belediyesi (Eskişehir), Bodrum Belediyesi (Aydın), Fethiye Belediyesi (Muğla), Çerkezköy Belediyesi (Tekirdağ), Acıpayam Belediyesi (Denizli)