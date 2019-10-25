AYM'den MİT TIR’ları ve 17 Aralık yayım yasakları için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, 17 Aralık ve MİT TIR’ları soruşturmalarına ilişkin yayım yasağı kararlarına karşı yapılan dört başvuruyu değerlendirdi. AYM başvuruları haklı bularak sözkonusu yasakların kanunilik şartını taşımadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 17 Aralık soruşturması ve MİT TIR’ları soruşturmalarıyla ilgili yayım yasağı kararlarına karşı “ifade ve basın özgürlüğünün ihlali” gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruları haklı buldu.

Yayım yasaklarıyla ilgili yapılan 4 başvuruyu değerlendiren AYM hak ihlali karar verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 20 Ocak 2014 tarihinde, 17 Aralık soruşturma dosyası kapsamında “yayım yasağı” konulmasına karar vermişti.

Adana 2 No’lu Hâkimliği de 13 Şubat 2014 tarihli kararıyla, MİT’e ait TIR’lara ilişkin ihbarı yapan şahıslar ile MİT görevlileri hakkında açılan soruşturmalarla ilgili olarak “yayım yasağı” kararı vermişti.

Her iki yasak kararı, o dönem gazetenin sorumlu yazıişleri müdürü olan, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya tebliğ edildi. Küçükkaya, karara itiraz etti ancak mahkeme olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Küçükkaya, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Musul’da Türk Konsolosluğu’nun IŞİD tarafından basılarak, çalışanların kaçırılması olayına konulan “yayım yasağı” ile ilgili AYM’ye başvurmuştu.

bianet.com da 17 Aralık soruşturması kapsamında dört bakan hakkında kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun faaliyetleriyle ilgili “yayım yasağını” AYM’ye taşımıştı.

‘KANUNİLİK ŞARTI TAŞIMIYOR’

AYM, yaptığı değerlendirme sonucunda bu dört “yayım yasağı” nedeniyle Cumhuriyet ve Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile Bianet ve Sezgin Tanrıkulu’nun “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi. Kararın gerekçesinde, daha önce benzer şekilde alınan Halk TV kararına atıf yapılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“5187 sayılı yasanın 3. maddesinde öngörülen hükmün şeklî manada bir kanun niteliği taşıdığı hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söz konusu hükmün önleyici bir tedbir olarak yayım yasağı uygulanmasıyla ilgili olarak hiçbir düzenleme ihtiva etmediği görülmektedir. Bu nedenle anılan hükümde, bir ceza soruşturması kapsamında yayım yasağı uygulanması halinde hangi davranış veya olgulara hangi hukuksal sonuçların bağlanacağının ve bu bağlamda kamusal makamlar için nasıl bir müdahale yetkisi doğacağının belirli bir kesinlik ölçüsünde düzenlendiğinden bahsedilemeyeceği, bu doğrultuda devam eden bir ceza soruşturmasına ilişkin önleyici bir tedbir olarak yayım yasağı konulması yönünden ‘öngörülebilirlik’ ve ‘belirlilik’ ölçütlerini sağlamadığı değerlendirilen 5187 sayılı yasanın 3. maddesinin kanunilik şartını karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır.”