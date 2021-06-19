Rusya'nın Kemerovo Bölgesi'nde uçak kazası: 7 ölü

Rusya'nın Kemerovo Bölgesi'nde meydana gelen uçak kazasında bir paraşüt atlama eğitmeni, bir paraşütçü ve iki pilot dahil 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada 12 kişi yaralandı

Merkez Sibirya Paraşüt Atlama Kulübü'ne göre olay, kalkıştan kısa bir süre sonra meydana geldi. Kulüp müdürü basına verdiği demeçte "150-200 metre irtifada kalkışta sağ motorda arıza oldu, mürettebat ana iniş şeridine dönmeye karar verdi, dönüş sırasında irtifa kaybı oldu ve inişe karar verildi. Uçak müsait bir yerdeydi" dedi.

Sözcü Svetlana Petrenko gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Soruşturma Komitesi'nin kazayla ilgili olarak ceza davası açtığını söyledi. Olay yerine inceleme ekipleri ve kriminologlar sevk edildi.

Bu arada, Ordu, Havacılık ve Deniz Kuvvetleri ile Gönüllü İşbirliği Derneği (DOSAAF), soruşturma sonuçlarını bekleyen tüm L-410 uçak uçuşlarını askıya aldı.

Sözcü, 17 paraşütçü ve iki deneyimli mürettebat üyesiyle yapılan bir eğitim uçuşu olduğunu kaydetti.