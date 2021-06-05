Nijerya Başsavcısı Twitter yasağını ihlal edenlerin kovuşturulmasını emretti

Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Ebıubekir Malami, Twitter'ın ülkedeki operasyonlarına yönelik hükümet yasağını ihlal edenlerin hızlı bir şekilde yargılanmasını emretti.

Cuma günü Nijerya, "kurallarını ihlal ettiği" için Başkan Muhammadu Buhari'nin hesabından bir paylaşımı kaldırmasından iki gün sonra Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Bilgi ve Kültür Bakanlığı sözcüsü Segun Adeyemi Cuma günü yaptığı açıklamada, "Federal Hükümet, mikroblog ve sosyal ağ hizmeti Twitter'ın Nijerya'daki faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı" dedi. Açıklamada ayrıca, "Nijerya'nın kurumsal varlığını baltalayabilecek faaliyetler için platformun sürekli olarak kullanılmasının" yasağı tetiklediği de belirtildi.

Çarşamba günü Twitter, Buhari'nin hesabından, ülkenin güneydoğusundaki son şiddet patlamasından sorumlu ayrılıkçılara yönelik bir tehdit paylaştı. İçerdiği için kullanıcılar tarafından şikâyet edilmesinin ardından gönderi kaldırdı.

Buhari “Bugün yaramazlık yapanların çoğu, Nijerya İç Savaşı sırasında meydana gelen yıkım ve can kayıplarının farkında olamayacak kadar genç. 30 ay boyunca tarlalarda savaşan bizler, onlarla anladıkları dilden konuşacağız" demişti.

Ülkenin enformasyon ve kültür bakanı Alhaji Lai Muhammed, daha sonra Twitter'ı bu hamle için eleştirdi ve Nijeryalı liderin ülkeyi etkileyen konularda görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğu konusunda ısrar etti.