Venedik gelgitin ardından afet bölgesi ilan edildi

Venedik’te yaşanan gelgit, kent tarihinde yaşanan en büyük ikinci gelgit olarak kayıtlara geçti. Şehrin tarihi kısımları sular altında kalırken belediye başkanı şehri afet bölgesi ilan etti.

İtalya’nın Venedik kentinde gerçekleşen gelgit kenti sular altında bırakırken, yıldırım çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Belediye yetkililerinin açıklamalarına göre su seviyesi 187 cm’ye ulaştı. Kentte gerçekleşen en büyük gelgit 1966’da gerçekleşmişti. 1966’da su seviyesi 194 cm’ye ulaşmıştı.

Bölge valisi Luca Zaia olayı kıyamet anına benzetirken Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, durumun "dramatik" olduğunu söyledi. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro “Hükümetten bize yardım etmesini istiyoruz. Maliyeti yüksek olacak. Bu iklim değişikliğinin bir sonucudur” dedi.

Belediye Başkanı, kenti afet bölgesi ilan edip hükümetten bir acil durum çağrısı isteyeceğini söyledi.

San Marco Meydanı, bir metreden fazla suyun altında kalırken, bitişiğindeki San Marco Bazilikası ise son 20 yıl içerisinde 4. kez su baskınına uğramış oldu.