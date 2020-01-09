Trump’tan Tahran'da düşen uçakla ilgili yorum: Biri bir hata yapmış olabilir

ABD medyasında Pentagon yetkililerine dayandırılan haberlerde İran’ın Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğü iddiasına yer verilirken, ABD Başkanı Trump da ‘biri bir hata yapmış olabilir’ dedi.

İran’ın Irak’taki ABD üssünü vurmasından birkaç saat sonra Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağıyla ilgili ABD basınında yer alan haberlerde İran’ın uçağı “yanlışlıkla düşürdüğü” iddiası gündeme getirildi.

Newsweek’e konuşan Pentagon, ABD ve Irak istihbaratlarından ismi yayımlanmayan üç yetkili, yolcu uçağının İran’ın Rusya yapımı Tor-M1 hava savunma sistemi tarafından “büyük olasılıkla” yanlışlıkla hedef alındığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump ise “birisinin bir hata yapmış olabileceği”nden şüphelendiğini söyledi. Trump uçağın “zorlu bir bölge üzerinde uçtuğunu” belirtti.

İranlı yetkililer Boeing 737-800 tipi uçağın alev aldıktan sonra düşmeden önce dönüş yapmaya çalıştığını açıklamıştı.

Ukrayna ise uçağın bir “terörist saldırı” ya da “karadan atılan” bir füze nedeniyle düşürülüp düşürülmediğini soruşturduğunu duyurmuştu.

ABD basınında Pentagon’dan isimsiz yetkililerin iddiasına yer verilirken ABD Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Dün sabah Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

